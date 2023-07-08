В МО РФ сообщили о поражении района сосредоточения резервов нацбатальона "Кракен" в ДНР

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев рассказал, что авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по украинским военным и опорным пунктам ВСУ на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Южная группировка войск поразила район сосредоточения резервов украинского националистического формирования "Кракен", сорвала прорыв штурмовой группы ВСУ в районе Майорска на донецком направлении. Об этом заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Поражен район сосредоточения резервов украинских нацистских формирований "Кракен" в районе населенного пункта Дзержинское. Подразделениями 8-й общевойсковой армии Южного военного округа сорваны две атаки штурмовой группы ВСУ с целью прорвать оборону в районе Майорска", - сказал Астафьев.

По его данным, авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и опорным пунктам ВСУ на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях.

По словам Астафьева, экипажем тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы противника в районе Богдановки ДНР.