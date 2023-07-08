ПВО Северного флота провела учения по охране воздушного пространства в Арктике

Учения продлились несколько дней

ТАСС, 8 июля. Подразделения противовоздушной обороны Северного флота провели учения по охране государственной границы в воздушном пространстве Арктики. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"С подразделениями противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота, дислоцируемыми в поселке Тикси Республики Саха (Якутия), проведено тактическое учение по охране государственной границы в воздушном пространстве Арктики", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в ходе выполнения учений военнослужащие провели комплекс мероприятий по радиолокационной разведке, с помощью компьютерного моделирования отработали сопровождение воздушных целей, выполнили их поражение электронными пусками зенитных управляемых ракет. Также было организовано тактическое взаимодействие боевых расчетов зенитных ракетных комплексов и радиотехнических подразделений по обмену радиолокационной информации по воздушным целям.

В Северном флоте отметили, что учения продлились несколько дней. В ходе учебных мероприятий военнослужащие зенитных ракетных подразделений отработали полный комплекс задач по своему основному предназначению.