8 июля, 02:22
Военная операция на Украине

Группировка войск "Юг" уничтожила САУ "Палладин" ВСУ на лисичанском направлении

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев рассказал, что артиллеристы также поразили боевую машину пехоты М2 Bradley американского производства в районе населенного пункта Дружба

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Артиллерия группировки войск "Юг" уничтожила самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 "Палладин" производства США и склад боеприпасов ВСУ на лисичанском направлении.

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Об этом заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Артиллерией группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены два 122-мм миномета противника, самоходная артиллерийская установка "Палладин" и склад боеприпасов на лисичанском направлении", — сказал Астафьев.

Кроме того, артиллеристы группировки поразили боевую машину пехоты М2 Bradley производства США в районе населенного пункта Дружба, танк в Авдеевке и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ в Дзержинском ДНР. 

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