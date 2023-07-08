Шойгу проверил организацию боевой подготовки вновь формируемых соединений и частей

В Минобороны отметили, что глава ведомства посмотрел на отработку контрактниками навыков ведения боевых действий в различных условиях обстановки и местности

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников, которые служат во вновь формируемых соединениях и воинских частях. Об этом сообщили журналистам в министерстве.

"Глава российского военного ведомства проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 "Прорыв", - сказали в ведомстве. В Минобороны уточнили, что экипажи обучают на современных интерактивных тренажерных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки.

В ведомстве отметили, что министр обороны лично проверил отработку контрактниками навыков ведения боевых действий в различных условиях обстановки и местности, в том числе в условиях городского боя.

Начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев доложил Шойгу, что при обучении особое внимание уделяется теоретическим знаниям поражения военной техники противника на основе актуальных учебно-методических документов и памяток. Учебный материал подготовили с учетом опыта проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Представители командования ЮВО доложили министру, что занятиями на полигонах руководят офицеры, которые имеют боевой опыт, полученный во время СВО. На полигоне одновременно готовят мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения.

Курс подготовки

В министерстве добавили, что все занятия проходят на новой военной технике и в современной экипировке. Солдаты учатся стрелять из различных видов оружия, они отрабатывают элементы защиты от огневого поражения противника и навыки поражения образцов западного вооружения.

С военнослужащими проводят практические занятия по медицинской, огневой и тактико-специальной подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также по связи. Продолжительность курса интенсивной подготовки контрактников на полигонах составляет 38 суток. Военнослужащие отмечают высокие характеристики боевых машин, точность ведения стрельбы и простоту эксплуатации.

В министерстве пояснили, что сейчас проводят боевое слаживание в составе подразделений. Ранее все контрактники прошли одиночную подготовку, которая длилась две недели. По завершении подготовки на полигонах округа личный состав направят в районы предназначения, где боевое слаживание продолжат в составе воинских частей.