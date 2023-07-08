В Херсонской области сообщили об уничтожении за сутки двух украинских танков Т-64

Представитель экстренных служб региона также рассказал, что в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" противник потерял два 120 мм минометных расчета и боекомплект к ним, САУ 2С1 "Гвоздика"

ГЕНИЧЕСК, 8 июля. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки два украинских танка Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: два 120 мм минометных расчета и боекомплект к ним (потери: 10 военнослужащих ВСУ уничтожены); САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом; два танка Т-64 с экипажами, потери противника составили - пять военнослужащих ВСУ погибшими, один ранен; позиции двух подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка и Ивановка, потери противника - 10 военнослужащих ВСУ погибли, 12 - получили ранения различной тяжести", - сказал он.

В островной зоне уничтожены место временной дислокации ВСУ в районе Софиевки и гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, на каховском направлении - места временной дислокации подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Качкаровка, а также позиции подразделений ВСУ в районах Козацкого и Дутчан.