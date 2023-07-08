Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 39 мотострелковой бригаде

Согласно соответствующему указу, президент России отметил массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 39 отдельной мотострелковой Краснознаменной бригаде почетного наименования "гвардейская". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Почетное наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, говорится в указе.

39-я отдельная мотострелковая бригада дислоцируется в Восточном военном округе на острове Сахалин. Бригада считается правопреемницей и наследует награды 33-й мотострелковой Краснознаменной дивизии. Военнослужащие бригады награждены государственными наградами за подвиги, проявленные в ходе в спецоперации.