8 июля, 11:03,
обновлено 8 июля, 11:43
Военная операция на Украине

Специалисты ОПК начали изучать доставленную в Москву ракету Storm Shadow

Rept0n1x/ CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons
Крылатая ракета большой дальности Storm Shadow
© Rept0n1x/ CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons

Ее привезли из Запорожской области

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Специалисты оборонно-промышленного комплекса приступили к изучению сбитой российскими силами ракеты Storm Shadow, которая была доставлена в Москву из Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

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"Изучает оборонно-промышленный комплекс", - сказал Рогозин.

Ранее он сообщил ТАСС, что трофейная ракета Storm Shadow успешно доставлена в Москву для дальнейшего изучения. Как подчеркивал руководитель военно-технического центра, вооруженные силы Украины предпринимали попытки помешать эвакуации сбитой ракеты с линии боевого соприкосновения. Для этого они задействовали тяжелую артиллерию и диверсионно-разведывательную группу. Все попытки противника были оперативно пресечены. 

Теги:
Рогозин, Дмитрий ОлеговичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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