Ее привезли из Запорожской области

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Специалисты оборонно-промышленного комплекса приступили к изучению сбитой российскими силами ракеты Storm Shadow, которая была доставлена в Москву из Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

"Изучает оборонно-промышленный комплекс", - сказал Рогозин.

Ранее он сообщил ТАСС, что трофейная ракета Storm Shadow успешно доставлена в Москву для дальнейшего изучения. Как подчеркивал руководитель военно-технического центра, вооруженные силы Украины предпринимали попытки помешать эвакуации сбитой ракеты с линии боевого соприкосновения. Для этого они задействовали тяжелую артиллерию и диверсионно-разведывательную группу. Все попытки противника были оперативно пресечены.