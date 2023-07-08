8 июля, 11:16,
обновлено 8 июля, 11:36
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении девяти атак ВСУ на донецком направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что в районе Михайловки ДНР был уничтожен склад хранения боеприпасов для РСЗО HIMARS

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Южная группировка войск за минувшие сутки отразила девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На донецком направлении умелыми и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено девять атак противника", - сказал он.

По словам Конашенкова, в районе Михайловки Донецкой Народной Республики был уничтожен склад хранения боеприпасов для РСЗО HIMARS, а в районе Авдеевки - склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация