МО РФ сообщило о поражении базы горючего для военной техники ВСУ в Запорожье

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в течение суток нанесено поражение 102 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы России поразили в Запорожье базу горючего для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В городе Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах.