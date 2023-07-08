Пушилин назвал нулевыми обещания Украины о применении кассетных боеприпасов

Врио главы ДНР подчеркнул, что попытки договоренностей с представителями Киева за все годы конфликта результатов не дали

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал ничего не значащими обещания Украины применять кассетные боеприпасы с минимальными угрозами для мирного населения.

"Киевские гарантии Вашингтону, что кассетные снаряды будут использоваться аккуратно, - это оксюморон. Как можно использовать аккуратно оружие, которое является неизбирательным? А цена любым украинским обещаниям не применять эти боеприпасы против мирного населения, будь то письменным или устным, - ноль", - заявил он в субботу ТАСС.

Пушилин подчеркнул, что попытки договоренностей с представителями Украины за все годы конфликта результатов не дали. "Их подписи не значат ничего", - сказал он.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии применения американских кассетных боеприпасов с минимальными угрозами мирному населению.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации Антониу Гутерриш поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.