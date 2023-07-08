МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли за сутки на двух направлениях более 170 бойцов

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военнослужащие также поразили вражескую самоходную гаубицу Caesar производства Франции

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях более 170 человек, также российские войска поразили вражескую самоходную гаубицу Caesar производства Франции. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" за сутки отражена атака противника, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. На запорожском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки и города Орехов Запорожской области. Отражены две разведки боем подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Марфополь и Работино Запорожской области. Также в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - сказал он.

Кроме того, по данным Конашенкова, в районе Дорожнянки пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. В течение суток противник на этих направлениях потерял более 170 военных, три боевые бронированные машины, три автомобиля, один пикап. Кроме того, поражены самоходная гаубица Caesar французского производства, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20, а также самоходка "Гвоздика".