Пушилин назвал привычным для ВСУ нарушение международного права при ведении боев

"Письменные гарантии" выглядят еще более цинично в связи с тем, что ВСУ как применяли, так и продолжают применять по мирному населению Донбасса все имеющееся у них вооружение, отметил врио главы ДНР

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин считает привычным нарушение украинской стороной международного права при ведении боевых действий.

"Письменные гарантии" выглядят еще более цинично в связи с тем, что украинские войска как применяли, так и продолжают применять по мирному населению Донбасса все имеющееся у них вооружение, в том числе кассетные боеприпасы. Нарушение международного права при ведении боевых действий - уже абсолютно привычная для ВСУ и его руководства практика", - заявил Пушилин в субботу ТАСС.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.