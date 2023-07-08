МО РФ сообщило, что потери ВСУ на краснолиманском направлении составили более 60 военных

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в районе Новолюбовки в ЛНР и Серебрянки в ДНР поражены три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял за сутки более 60 военнослужащих. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-30", - сказал Конашенков. По его словам, в районе Новолюбовки в Луганской Народной Республике и Серебрянки в Донецкой Народной Республике поражены три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Конашенков также отметил, что за прошедшие сутки ВС РФ отразили на этом направлении одну атаку противника и пресекли деятельность одной украинской диверсионно-разведывательной группы.