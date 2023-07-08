8 июля, 11:32
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что потери ВСУ на купянском направлении составили более 30 военных

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за сутки были уничтожены два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 противника

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины составили более 30 военнослужащих за сутки на купянском направлении. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское, Артемовка Луганской Народной Республики, Синьковка, Берестовое и Двуречная Харьковской области", - сказал он.

По данным Конашенкова, за сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. 

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