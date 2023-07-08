Пушилин заявил, что передача Киеву кассетных боеприпасов не повлияет на ход СВО

Врио главы ДНР отметил, что такое решение Вашингтона вызвано безысходностью и напрямую связано с политическими рейтингами как президента США Джо Байдена, так и президента Украины Владимира Зеленского

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов никак не повлияет на ход специальной военной операции. Об этом заявил ТАСС в субботу врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Это (передача Киеву кассетных боеприпасов - прим. ТАСС) никак не повлияет на ход специальной военной операции, план по демилитаризации Украины будет выполнен", - сказал Пушилин.

Врио главы региона подчеркнул, что этот ход Вашингтона вызван безысходностью и напрямую связан с политическими рейтингами как президента США Джо Байдена, так и украинского лидера Владимира Зеленского.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.