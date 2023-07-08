Замглавы Минобороны вручил награды участникам СВО

Руслан Цаликов также проверил строительство нового госпиталя во Владикавказе и посетил военнослужащих на лечении

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов в ходе инспекции в войска Южного военного округа проверил строительство нового госпиталя во Владикавказе, посетил военнослужащих на лечении и вручил отличившимся бойцам награды. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"В рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя ФГКУ "412 военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации" во Владикавказе, а также проверил организацию выполнения мероприятий по медицинскому обеспечению военнослужащих и членов их семей в поликлинике "412ВГ" МО РФ", - сказали в ведомстве.

Также первый замминистра обороны, глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло и начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин навестили участников спецоперации, проходящих лечение в госпитале, где поинтересовались их состоянием здоровья, условиями размещения, и обсудили с военнослужащими их планы на будущее.

Цаликов поблагодарил военнослужащих от имени министра обороны и членов коллегии Минобороны за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга, и вручил отличившимся государственные и ведомственные награды.