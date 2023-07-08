Военные РФ обеспокоены нарушениями протоколов деконфликтации в небе над Сирией

В Центре по примирению враждующих сторон сообщили о продолжающихся случаях появления БЛА так называемой международной антитеррористической коалиции в закрытом воздушном пространстве

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российские военные обеспокоены тем, что беспилотники международной коалиции нарушают протоколы деконфликтации в небе над Сирией. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

"Российская сторона в очередной раз выражает обеспокоенность систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) так называемой международной антитеррористической коалиции, и обращает внимание на продолжающиеся случаи появления БЛА коалиции в воздушном пространстве, закрытом в связи с проведением совместных российско-сирийских учений", - сказал он.

По его словам, за прошедшие сутки в закрытом районе зафиксировано девять таких случаев нарушения со стороны БЛА коалиции.

Кроме того, зафиксировано шесть полетов - двух самолетов "Тайфун", двух самолетов "Рафаль" и двух самолетов F-16 коалиции.