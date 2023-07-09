9 июля, 02:04
Военная операция на Украине

На южнодонецком направлении авиация уничтожила склад боеприпасов ВСУ

Донат Сорокин/ ТАСС, архив
© Донат Сорокин/ ТАСС, архив

Российские военные вынудили противника отступить

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российские бомбардировщики в ходе специальной военной операции уничтожили на южнодонецком направлении склад боеприпасов ВСУ в районе села Шевченко. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Ударами бомбардировочной авиации уничтожен склад боеприпасов в районе Шевченко", - сказал он.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

По его словам, на южнодонецком направлении передовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отразили атаку украинских формирований. Понеся потери, противник отступил.

Огнем гаубичной артиллерии уничтожены минометный расчет, боевая бронированная машина и пункт управления беспилотной авиацией в районах восточнее Макаровки и северо-западнее Сторожевого. Также были поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" в районе Великой Новоселки и гаубица "Мста-Б" в районе Нового Комара.

Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена самоходная артиллерийская установка "Цезарь" в районе Веселого Гая. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация