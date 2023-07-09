На южнодонецком направлении авиация уничтожила склад боеприпасов ВСУ

Российские военные вынудили противника отступить

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российские бомбардировщики в ходе специальной военной операции уничтожили на южнодонецком направлении склад боеприпасов ВСУ в районе села Шевченко. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Ударами бомбардировочной авиации уничтожен склад боеприпасов в районе Шевченко", - сказал он.

По его словам, на южнодонецком направлении передовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отразили атаку украинских формирований. Понеся потери, противник отступил.

Огнем гаубичной артиллерии уничтожены минометный расчет, боевая бронированная машина и пункт управления беспилотной авиацией в районах восточнее Макаровки и северо-западнее Сторожевого. Также были поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" в районе Великой Новоселки и гаубица "Мста-Б" в районе Нового Комара.

Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена самоходная артиллерийская установка "Цезарь" в районе Веселого Гая.