9 июля, 02:05
Военная операция на Украине

"Ланцет" уничтожил гаубицу М-777 около Комсомольского на запорожском направлении

Штурмовая авиация ВС РФ нанесла удар по скоплениям боевиков в районах Приютного и Пятихаток, добавил начальник пресс-центра группировки "Восток" в зоне спецоперации Олег Чехов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российские военные барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили гаубицу М-777 американского производства севернее Комсомольского на запорожском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Восток" в зоне СВО Олег Чехов.

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"Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена гаубица М-777 севернее Комсомольского", - сказал он.

По его словам, на запорожском направлении артиллерийским огнем также уничтожены минометный расчет в районе Новоданиловки, буксируемые гаубицы Д-20 и "Мста-Б" в районе Червоной Криницы.

Штурмовой авиацией нанесено огневое поражение по скоплениям боевиков в районах Приютного и Пятихаток. А расчет зенитного ракетного комплекса "Тор" сбил беспилотный летательный аппарат "Лелека", добавили в пресс-центре. 

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