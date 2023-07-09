9 июля, 07:05
Военная операция на Украине

На херсонском направлении за сутки уничтожили украинские гаубицу М777 и танк Т-64

Представитель экстренных служб региона также рассказал, что в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" противник потерял два 120 мм минометных расчета и боекомплект к ним и САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем

ГЕНИЧЕСК, 9 июля. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу М777, САУ "Гвоздика" и танк Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в воскресенье журналистам представитель экстренных служб региона.

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"На херсонском направлении уничтожены: два 120-мм минометных расчета и боекомплект к ним (потери: 10 боевиков ВФУ уничтожены); САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пять человек и боекомплектом; один танк Т-64 с экипажем, потери противника составили - два боевика ВФУ [вооруженных формирований Украины] уничтожены, один ранен; одна гаубица М777, боекомплект к ней и расчет из пяти боевиков ВФУ", - сказал он.

Он также уточнил, что в островной зоне уничтожена установка РСЗО "Град", в районе Велитенского - пункт временной дислокации ВСУ с 12 военнослужащими и 3 единицами техники. Еще два пункта с 21 военнослужащим ВСУ и 3 машинами уничтожены в районе Казацкого и Шляховки на каховском направлении. Здесь же в районе Казацкого и Дутчан ликвидированы позиции подразделений ВСУ с восемью военнослужащими и двумя единицами техники. 

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