9 июля, 11:04
Военная операция на Украине

МО РФ показало кадры подрыва на минах колонны военной техники ВСУ западного производства

Минобороны России
© Минобороны России

По данным ведомства, российские артиллеристы уничтожили как минимум 10 единиц техники противника

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры подрыва на минном поле как минимум семи единиц украинской бронетехники и бронеавтомобилей западного производства Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из видео, размещенного в официальном Telegram-канале ведомства в воскресенье.

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Минобороны показало запись с разведывательного беспилотника, на котором зафиксировано движение колонны бронетехники и бронеавтомобилей ВСУ, а затем подрыв на минном поле пяти украинских машин. Также на записи заметно, что две единицы техники уже уничтожены.

"Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ, в том числе поставляемой западом, в ходе предпринимаемых киевским режимом безуспешных попыток контрнаступления. На видео подрыв на минах и уничтожение российскими артиллеристами как минимум 10 единиц техники ВСУ, в том числе западного производства", - сказали в ведомстве в комментариях к видео. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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