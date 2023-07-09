9 июля, 11:23,
обновлено 9 июля, 11:36
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что склад располагался в районе населенного пункта Задорожное

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Задорожное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ", - сказал он.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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