МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли за сутки на двух направлениях более 210 бойцов

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в их число входят иностранные наемники

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях более 210 человек, включая иностранных наемников. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком и запорожском направлениях активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены атаки противника в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Приютное, Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Макаровка и Никольское Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники 65-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны", - сказал он.

Кроме того, по данным Конашенкова, в районе Ровнополя в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. В течение суток противник на этих направлениях потерял более 210 военных, включая иностранных наемников, четыре танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО "Град", САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США. В районе Лукъяновского в Запорожской области уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.