МО РФ сообщило, что потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили до 180 военных

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские военнослужащие также уничтожили боевую машину РСЗО RM-70 Vampire противника

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли на донецком направлении до 180 человек, а также боевую машину РСЗО RM-70 Vampire производства Чехии. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено до 180 украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - сказал он.

По словам Конашенкова, в районе Карловки и Краматорска Донецкой Народной Республики были уничтожены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.