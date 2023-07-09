9 июля, 11:26,
обновлено 9 июля, 11:45
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении атак трех бригад ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад противника и 15-го полка Нацгвардии Украины

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на краснолиманском направлении отразили атаки подразделений трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"На краснолиманском направлении слаженными действиями группировки войск "Центр", ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены атаки подразделений 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Нововодяное и Невское Луганской Народной Республики", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

Также, по его словам, в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Терны, Старый Караван, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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