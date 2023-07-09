9 июля, 11:28,
обновлено 9 июля, 11:34
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что потери противника составили до 20 военнослужащих

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны в районе Старицы в Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старица Харьковской области", - сказал он.

По данным Конашенкова, на купянском направлении активными действиями "Западной" группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Каменка, Ольшана, Кисловка, Тимковка и Борщевая Харьковской области. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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