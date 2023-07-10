10 июля, 02:00
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении экипажем танка Т-80БВ опорного пункта ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

Там находились до 50 боевиков

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВ мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором находились около 50 военных, в том числе диверсионно-разведывательные группы. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"Экипаж танка Т-80БВ получил цель с разведывательного беспилотника и выкатывается на огневую точку. Нужно уничтожить вражеский опорный пункт, с которого противник корректировал свои удары", - говорится в комментариях ведомства к опубликованному видео.

На кадрах с беспилотника видно, как танк с закрытой позиции выпускает по противнику полный боекомплект. Снаряды падают точно в лесопосадку, где расположен опорный пункт украинских боевиков. Получив подтверждение об уничтожении противника, машина убыла в район ожидания.

Отмечается, что в опорном пункте, по данным войсковой разведки, находились около 50 военных, в том числе диверсионно-разведывательные группы.

"Отрабатывали по опорному пункту противника. Выехали на закрытые огневые позиции, отработали с танка осколочно-фугасными снарядами. Цель поражена. Отработали быстро и четко, покинули позиции и сразу замаскировали машину", - сказал на видео командир танкового взвода с позывным "Щит", добавив, что противник даже не успел открыть ответный огонь со своих позиций. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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