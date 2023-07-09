ЦПВС зафиксировал в Сирии за сутки 12 нарушений со стороны дронов "международной коалиции"

Восемь из них - в районе, закрытом для воздушных полетов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии зафиксировал 12 случаев нарушений со стороны беспилотников "международной коалиции". Об этом заявил в воскресенье заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов.

"За сутки зафиксировано 12 случаев нарушений со стороны беспилотных летательных аппаратов так называемой "международной антитеррористической коалиции", из них восемь - в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместных российско-сирийских учений", - сказал Гуринов.

Он подчеркнул, что продолжаются случаи нарушения воздушного пространства и в других регионах Сирийской Арабской Республики. Так, по его словам, за прошедшие сутки в районе Эт-Танф зафиксировано четыре нарушения воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16 "коалиции".

Всего, по его данным, за первое полугодие 2023 года зафиксировано 1 602 нарушения воздушного пространства Сирии со стороны "коалиции" в районе Эт-Танф.