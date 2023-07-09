9 июля, 19:30
Военная операция на Украине

Кадыров сообщил о передислокации "Ахмата" на бахмутское направление

Елена Афонина/ ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Елена Афонина/ ТАСС

По словам главы Чечни, "такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения"

ГРОЗНЫЙ, 9 июля. /ТАСС/. Спецназ "Ахмат" под командованием заместителя командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинова передислоцировался на бахмутское направление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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"Спецназ "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперацей на сложное бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения", - написал Кадыров.

Он также опубликовал видео, на котором Алаудинов возвращается из населенного пункта Клещеевка. "Как видите, даже по окрестностям Клещеевки с генералом на борту водитель ведет боевую машину уверенно и очень спокойно. Укронато больше в интернете воюет за Клещеевку, чем на земле", - написал он. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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