Кадыров сообщил о передислокации "Ахмата" на бахмутское направление

По словам главы Чечни, "такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения"

ГРОЗНЫЙ, 9 июля. /ТАСС/. Спецназ "Ахмат" под командованием заместителя командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинова передислоцировался на бахмутское направление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Спецназ "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперацей на сложное бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения", - написал Кадыров.

Он также опубликовал видео, на котором Алаудинов возвращается из населенного пункта Клещеевка. "Как видите, даже по окрестностям Клещеевки с генералом на борту водитель ведет боевую машину уверенно и очень спокойно. Укронато больше в интернете воюет за Клещеевку, чем на земле", - написал он.