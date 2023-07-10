Су-34 ВКС РФ ударил по батальону украинских военных на купянском направлении

В районе населенных пунктов Берестовое и Стельмаховка противник потерял до взвода живой силы, добавил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Фронтовой бомбардировщик Су-34 группировки войск "Запад" нанес авиаудар по подразделениям 28-го стрелкового батальона ВСУ на купянском направлении. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес авиационный удар по скоплению живой силы, вооружению и военной технике подразделений 28-го отдельного стрелкового батальона в районе населенного пункта Митрофановка", - сказал Зыбинский.

Кроме этого, в результате комплексного огневого поражения армейской авиацией и артиллерией группировки по пунктам временной дислокации подразделений 32-го отдельного механизированного батальона ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Стельмаховка потери противника составили около взвода живой силы.

По его словам, в полосе обороны 1-й гвардейской танковой армии в районе населенного пункта Котляровка вскрыта и уничтожена огнем гаубиц Д-30 станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Кроме того, в районах населенных пунктов Кисловка, Розовка огнем с закрытых огневых позиций танков Т-72Б3 и артиллерией группировки уничтожено около взвода живой силы противника, добавил Зыбинский.