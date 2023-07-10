Минобороны объявило победителей музыкального марафона в поддержку участников спецоперации

В рамках проекта сняли видеоклип при участии Родиона Газманова, Александры Кругловой, группы "Фабрика" и заслуженного артиста России Сергея Войтенко

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Объявлены победители музыкального онлайн-марафона в поддержку участников спецоперации "Да здравствует Россия!" - ими стали как профессиональные артисты и музыканты, так и начинающие исполнители из разных регионов России, сообщили в понедельник в российском Минобороны.

Марафон начался в День России 12 июня. Его участники должны были исполнить композицию "Да здравствует Россия!" Сергея Найдуна и Владимира Ильичева, сделать собственную запись и направить ее организаторам мероприятия. В рамках проекта снят видеоклип при участии Родиона Газманова, Александры Кругловой, группы "Фабрика" и заслуженного артиста России Сергея Войтенко.

"Подведены итоги музыкального онлайн-марафона "Да здравствует Россия!", организованного в поддержку участников специальной военной операции. Этот марафон стал символом единства и поддержки наших защитников. Участники мероприятия не только подарили незабываемые выступления, но и передали свое послание любви и уважения к тем, кто служит и защищает нашу страну", - сообщили в ведомстве.

Среди победителей - солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова Никита Борисов, ведущие артисты московского театра "Ромэн" Николай Лекарев и Мадина Дубаева, певица Лилия Замулина, а также начинающие исполнители из разных культур и регионов России - Азира Исмаилова из Каспийска, Ярослав Кузнецов из Севастополя, Александра Лакина из Крыма, Николай Лекарев, Анна Севастьянова и Анастасия Никитина из Москвы и Элина Салихова из Ульяновска.

"Поддержка наших бойцов в зоне спецоперации очень важна, и данный марафон на исполнение песни "Да здравствует Россия!" является отличным примером солидарности и патриотизма", - приводят в Минобороны слова члена жюри, заслуженного артиста России Александра Маршала.

В состав жюри также вошли народный артист России Игорь Бутман, заслуженный артист России Александр Брыксин и певец Сергей Волчков - они отобрали 10 лучших исполнителей.

"Десять победителей приглашены на обзорную экскурсию в Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил Российской Федерации, а также станут участниками концертных и телевизионных мероприятий в рамках всероссийской акции "Великого Отечества сыны", - уточнили в министерстве.