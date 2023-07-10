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Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили об отражении силами РФ более 70 атак ВСУ на луганском направлении за неделю

Подбито 54 боевых бронированных машины, сожжено 13 танков, добавил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие за минувшую неделю отразили более 70 атак Вооруженных сил Украины на луганском направлении в зоне специальной военной операции, уничтожено более 2,6 тыс. украинских солдат и иностранных наемников. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"В течение минувшей недели Вооруженными силами Российской Федерации на луганском тактическом направлении отражено порядка 72 атак противника. Ликвидировано более 2,6 тыс. украинских боевиков и наемников", - сказал он.

Марочко сообщил, что за этот период силы РФ на луганском участке фронта пресекли действия 16 украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожив 92 единицы автомобильной техники. "Подбито 54 различных боевых бронированных машин, сожжено 13 танков. Также поражено 46 различных артиллерийских систем, из которых 11 поставлены странами НАТО", - добавил собеседник агентства.

3 июля Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие за неделю отразили почти 60 атак противника на луганском направлении. 

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