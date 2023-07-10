10 июля, 06:00,
обновлено 10 июля, 06:26
Военная операция на Украине

Минобороны РФ: Киев 9 июля атаковал ракетами С-200 Крымский мост и аэропорт Морозовск

© Минобороны России

В ведомстве отметили, что жертв и разрушений нет

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Киев в воскресенье тремя ракетам С-200 атаковал Крымский мост. Об этом начальник Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктор Афзалов доложил начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову.

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"Средствами противовоздушной обороны уничтожены три ракеты, атаковавшие керченский транспортный переход и аэродром Морозовск. Жертв и разрушений нет", - сообщил он.

Как уточнили в Минобороны России, атаке подверглись также объекты в Ростовской и Калужской областях. Средствами противовоздшуной обороны уничтожены две ракеты С-200, еще две ракеты отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений нет. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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