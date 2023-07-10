10 июля, 06:18,
обновлено 10 июля, 07:01
Военная операция на Украине

Пушилин назвал ситуацию на линии фронта в ДНР тяжелой, но полностью контролируемой

По данным врио главы республики, на южнодонецком и угледарском направлениях ситуация без существенных изменений

ДОНЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР) остается сложной, но полностью контролируемой. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

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"Ситуация на протяжении всей линии фронта остается сложной, но полностью контролируемой. На южнодонецком направлении, направлении угледарском ситуация без существенных изменений, продолжаются попытки противника отбить наши позиции, у противника не получается, наоборот, есть улучшения позиций наших ребят", - сказал Пушилин.

По его словам, на марьинском направлении также не отмечается существенных изменений. "Продолжаются боестолкновения, задействована артиллерия, задействована авиация", - добавил врио главы ДНР. 

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