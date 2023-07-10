Пушилин заявил, что кассетные боеприпасы из США следует уничтожать превентивно

Врио главы ДНР отметил, что военнослужащим РФ придется усилить противодействие и "выявление подобных ракет, как только они будут на территории оставшейся части Украины"

ДОНЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. Кассетные боеприпасы, которые США поставят на Украину, следует уничтожать превентивно, российским силам придется усилить работу по выявлению складов с такими боеприпасами. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Военнослужащим РФ придется усилить противодействие и, конечно, выявление подобных ракет, как только они будут на территории оставшейся части Украины, - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о кассетных боеприпасах, которые Вашингтон планирует поставить Киеву. - Конечно, лучше использовать превентивные меры и уничтожать их еще в процессе подготовки".

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о передаче Украине кассетных боеприпасов, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой на данный момент присоединились 111 стран, еще 12 подписали, но пока не ратифицировали.