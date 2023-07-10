Что известно о попытках ВСУ ударить по объектам в России ракетами С-200

Украинские силы предприняли в выходные попытку сразу нескольких ракетных ударов по российской территории, в том числе по Ростовской и Калужской областям. Ракеты были сбиты или отклонены, сообщил Главный штаб Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Жертв не было, а разрушения минимальны.
По предварительным данным, удары наносились переоборудованными советскими зенитными ракетами С-200 - первоначально появлялись сообщения об использовании снарядов из стран НАТО.
ТАСС собрал основное об атаках и реакции на них.
Украинские ракетные атаки
- Украинские военные в воскресенье предприняли сразу несколько ракетных атак в сторону российских регионов. Сразу стало известно, что одна ракета была сбита в районе Керчи, одна - между Донецком и Каменском Ростовской области, две - над Брянской областью, в 170 км от границы с Украиной. Хотя были повреждены пилорама и несколько строений, никто не пострадал.
- Некоторые Telegram-каналы обратили внимание на необычную дальность полета украинских ракет и предположили, что речь идет о снарядах, поставленных странами НАТО, в том числе британской Storm Shadow. Кроме того, высказывалось предположение, что целью атаки была Десногорская АЭС в Смоленской области.
Жесткая реакция
- С наиболее жестким ответом на сообщения о ракетной атаке выступил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В случае подтверждения попытки атаки на АЭС необходимо "рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе", уверен Медведев.
- Однако условием для такого силового сценария может быть происхождение ракеты из стран НАТО. В этом случае "тут уже нечего стесняться", заключил зампред Совбеза РФ.
Ракеты не поразили целей
- В понедельник отчет о произошедшем в выходные дал Главный штаб ВКС России. Начальник штаба Виктор Афзалов доложил начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову об итогах безуспешных атак ВС Украины.
- По его словам, три ракеты атаковали "керченский транспортный переход (Крымский мост - прим. ТАСС) и аэродром Морозовск" - жертв и разрушений не было.
- Удары "по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях" наносились советскими зенитными ракетами С-200, "переоборудованными в ударный вариант с целью поражения наземных целей". Две ракеты уничтожила российская ПВО, еще две были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
Работа на упреждение
- Как сообщило Минобороны РФ, Герасимов поставил перед начальником Главного разведуправления и должностными лицами командного пункта объединенной группировки российских сил заняться выявлением мест хранения и стартовых позиций украинских С-200 - "и планировать их упреждающее огневое поражение".
- С российской стороны начальник Генштаба поручил в кратчайшие сроки принять дополнительные меры для защиты от ударов с воздуха.
Ответственность за теракт
- В преддверии ракетной атаки по Крымскому мосту украинские власти признали ответственность за произошедший в октябре 2022 года теракт. Замминистра обороны Украины Анна Маляр, подводя итог 500 дням конфликта в стране, написала в Telegram-канале: "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику".
- Косвенно ответственность киевского режима была подтверждена главой Службы безопасности Украины Василием Малюком 27 мая. Он заявлял об осуществлении "определенных мер" для "перерезания" российской логистики.