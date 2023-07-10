Что известно о попытках ВСУ ударить по объектам в России ракетами С-200

Украинские силы предприняли в выходные попытку сразу нескольких ракетных ударов по российской территории, в том числе по Ростовской и Калужской областям. Ракеты были сбиты или отклонены, сообщил Главный штаб Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Жертв не было, а разрушения минимальны.

По предварительным данным, удары наносились переоборудованными советскими зенитными ракетами С-200 - первоначально появлялись сообщения об использовании снарядов из стран НАТО.

ТАСС собрал основное об атаках и реакции на них.

Украинские ракетные атаки

Украинские военные в воскресенье предприняли сразу несколько ракетных атак в сторону российских регионов. Сразу стало известно, что одна ракета была сбита в районе Керчи, одна - между Донецком и Каменском Ростовской области, две - над Брянской областью, в 170 км от границы с Украиной. Хотя были повреждены пилорама и несколько строений, никто не пострадал.

Некоторые Telegram-каналы обратили внимание на необычную дальность полета украинских ракет и предположили, что речь идет о снарядах, поставленных странами НАТО, в том числе британской Storm Shadow. Кроме того, высказывалось предположение, что целью атаки была Десногорская АЭС в Смоленской области.

Жесткая реакция

С наиболее жестким ответом на сообщения о ракетной атаке выступил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В случае подтверждения попытки атаки на АЭС необходимо "рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе", уверен Медведев.

Однако условием для такого силового сценария может быть происхождение ракеты из стран НАТО. В этом случае "тут уже нечего стесняться", заключил зампред Совбеза РФ.

Ракеты не поразили целей

В понедельник отчет о произошедшем в выходные дал Главный штаб ВКС России. Начальник штаба Виктор Афзалов доложил начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову об итогах безуспешных атак ВС Украины.

По его словам, три ракеты атаковали "керченский транспортный переход (Крымский мост - прим. ТАСС) и аэродром Морозовск" - жертв и разрушений не было.

Удары "по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях" наносились советскими зенитными ракетами С-200, "переоборудованными в ударный вариант с целью поражения наземных целей". Две ракеты уничтожила российская ПВО, еще две были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

Работа на упреждение

Как сообщило Минобороны РФ, Герасимов поставил перед начальником Главного разведуправления и должностными лицами командного пункта объединенной группировки российских сил заняться выявлением мест хранения и стартовых позиций украинских С-200 - "и планировать их упреждающее огневое поражение".

С российской стороны начальник Генштаба поручил в кратчайшие сроки принять дополнительные меры для защиты от ударов с воздуха.

Ответственность за теракт