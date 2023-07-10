В зону СВО передали партию выпущенных в Хабаровском крае багги

Техника достанется одному из отрядов "Барс", который работает на южном направлении в Запорожской области

ХАБАРОВСК, 10 июля. /ТАСС/. Партию усовершенствованных тактических вездеходов "Ерофей" отправили в зону спецоперации, сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Передача двух единиц техники состоялась в международном аэропорту Хабаровск.

"Модернизированные машины хабаровского производства предназначены для всех, кто сегодня задействован в выполнении задач, поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в рамках специальной военной операции", - написал губернатор.

Багги "Ерофей" передадут одному из отрядов "Барс", которые сейчас работают на южном направлении в Запорожской области, уточнил глава региона. Он добавил, переданные ранее и уже выполняющие боевые задачи вездеходы хорошо себя зарекомендовали. "Это ремонтопригодные, быстроходные и высокопроходимые машины. Наши военнослужащие их хвалят", - написал Дегтярев.

Кроме тактических вездеходов, в зону СВО власти Хабаровского края направили партию гуманитарной помощи, сообщается на сайте регионального правительства.

О производстве багги

В Хабаровске запустили единственное на Дальнем Востоке производство багги. При выходе на полную мощность планируется производить до 20 единиц в месяц. Транспорт будут поставлять лесоохране, охотнадзору, спасательным службам, а также военным. Транспорт испытывали на полигонах Восточного военного округа и дорабатывали.

Хабаровский производитель багги стал первым резидентом территории опережающего развития "Патриотическая".