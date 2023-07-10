На херсонском направлении за сутки уничтожили место дислокации ВСУ

Также уничтожены два минометных расчета противника

ГЕНИЧЕСК, 10 июля. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении место временной дислокации украинской армии и два минометных расчета. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"На Херсонском направлении уничтожены: место временной дислокации вооруженных формирований Украины в районе н. п. Антоновка. Уничтожены 26 боевиков ВФУ, 3 получили ранения различной степени тяжести, 2 ед. автомобильной техники выведены из строя; два 120-мм минометных расчета и боекомплекты к ним, потери: 8 боевиков ВФУ уничтожены, 2 получили ранения различной степени тяжести в районе н. п. Антоновка", - сказал он.

Представитель экстренных служб добавил, что также уничтожена позиция украинских боевиков (ликвидированы четыре человека) и минометный расчет на Каховском направлении. На островном направлении уничтожена позиция одного из вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Велитенское. Потери составили четыре человека убитыми и пять ранеными.