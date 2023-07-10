Источник: использование ракет С-200 для ударов по земле возможно на дальность до 600 км

По его сведениям, несмотря на то, что ЗРК С-200 были сняты с вооружения ВСУ в 2013 году, ракеты от него хранились на арсеналах и были модернизированы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Использование модернизированных ракет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 советского производства для нанесения ударов по наземным целям возможно на дальность до 600 км. Об этом ТАСС сообщил в понедельник высокопоставленный источник в области воздушно-космической обороны.

"Теоретически использование модернизированных ракет ЗРК С-200 для нанесения ударов по наземным целям возможно на дальность до 600 км", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, несмотря на то, что ЗРК С-200 были сняты с вооружения ВСУ в 2013 году, ракеты от него хранились на арсеналах и были модернизированы, "получив новые "мозги".

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались нанести удары ракетами С-200 по целям на российской территории, включая Крымский мост, но средства ПВО их обезвредили. В понедельник отчет о произошедшем в выходные дал Главный штаб ВКС России. Начальник штаба генерал-полковник Виктор Афзалов доложил начальнику Генерального штаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову об итогах безуспешных атак ВСУ.

Как сообщило Минобороны РФ, Герасимов поставил перед начальником Главного разведуправления Генштаба и должностными лицами командного пункта объединенной группировки российских сил задачу заняться выявлением мест хранения и стартовых позиций украинских С-200 "и планировать их упреждающее огневое поражение".

С-200 - зенитный ракетный комплекс дальнего действия советского производства. Он предназначен для обороны больших площадей от бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов. Первоначальная версия комплекса была разработана в 1964 году, на вооружении находится с 1967 года. Как наиболее мощное зенитное оружие ЗРК С-200 длительное время были развернуты только на территории СССР, поставки их за рубеж начались в 1980-х годах, когда появилась ЗРС С-300П.