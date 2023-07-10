Конструкторы Ростеха посещают передовую для доработки вооружений

Первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков отметил, что 80% военной техники, которая используется в СВО, - это продукция Ростеха

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Конструкторы госкорпорации "Ростех" посещают передовую в зоне специальной военной операции (СВО) для доработки производимых вооружений. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Все, что мы используем сегодня на передовой, мы безусловно в той или иной степени дорабатываем с учетом того, какая существует на этот счет потребность у наших ВС. <…> У нас на передовую периодически выезжают конструкторы и техники, которые наблюдают за тем, как работают наши системы", - сказал он.

"На сегодняшний день мы выполняем государственный оборонный заказ в адрес нашего основного заказчика - Минобороны РФ - в полном объеме, по некоторым позициям - с опережением, не только по срокам, но и по количеству - то, что заказывает заказчик, мы исполняем, прежде всего речь идет о бронетехнике, которая используется в зоне СВО на линии соприкосновения, об артиллерийских системах", - отметил Артяков.

Он также подчеркнул, что 80% военной техники, которая используется в СВО, - это продукция Ростеха. "Наши люди работают самоотверженно, в три смены. Мы готовы и дальше наращивать объемы", - сказал заместитель генерального директора Ростеха.