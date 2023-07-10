10 июля, 11:06,
обновлено 10 июля, 11:12
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России

Противник потерял до 275 человек, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли на донецком направлении до 275 человек. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе боевых действий уничтожено до 275 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк и четыре автомобиля", - сказал он.

По словам Конашенкова, в районе Торецка Донецкой Народной Республики был уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация