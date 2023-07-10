МО РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

Противник потерял до 275 человек, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли на донецком направлении до 275 человек. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боевых действий уничтожено до 275 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк и четыре автомобиля", - сказал он.

По словам Конашенкова, в районе Торецка Донецкой Народной Республики был уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.