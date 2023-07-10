10 июля, 11:06,
обновлено 10 июля, 11:17
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России

Противник потерял 65 военных, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили 65 военнослужащих и боевую машину пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Потери противника составили более 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - сказал он, добавив, что оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Лиман Первый, Першотравневое и Синьковка Харьковской области.

По словам Конашенкова, на купянском направлении также успешно отражены атаки противника и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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