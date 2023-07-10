МО РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

Противник потерял 65 военных, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили 65 военнослужащих и боевую машину пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили более 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - сказал он, добавив, что оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Лиман Первый, Першотравневое и Синьковка Харьковской области.

По словам Конашенкова, на купянском направлении также успешно отражены атаки противника и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.