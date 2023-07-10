10 июля, 11:07,
обновлено 10 июля, 11:32
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении складов украинских боеприпасов у Краматорска и Николаева

© Минобороны России

Склады принадлежали группировке войск "Херсон" и 56-й механизированной бригады ВСУ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили склады боеприпасов украинской группировки войск "Херсон" и 56-й мехбригады Вооруженных сил Украины в районах городов Николаев и Краматорск. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районах городов Николаев и Краматорск уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск "Херсон" и 56-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он.

По его словам, в районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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