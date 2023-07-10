10 июля, 11:08,
обновлено 10 июля, 11:22
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о перехвате пяти выпущенных ВСУ управляемых ракет ЗРК С-200

© Минобороны России

Уничтожено восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Хлеборобное Запорожской области, Горловка, Марьинка ДНР, Новокраснянка и Сватово ЛНР, отметили в ведомстве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ перехватили пять выпущенных ВСУ управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-200. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять выпущенных ВСУ управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-200", - сказал он.

Кроме того, по его словам, уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Хлеборобное Запорожской области, Горловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новокраснянка и Сватово Луганской Народной Республики.

По данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 453 самолета, 241 вертолет, 4 956 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 615 танков и других боевых бронированных машин, 1 137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 399 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 565 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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