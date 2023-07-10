МО РФ сообщило о перехвате пяти выпущенных ВСУ управляемых ракет ЗРК С-200

Уничтожено восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Хлеборобное Запорожской области, Горловка, Марьинка ДНР, Новокраснянка и Сватово ЛНР, отметили в ведомстве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ перехватили пять выпущенных ВСУ управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-200. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять выпущенных ВСУ управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-200", - сказал он.

Кроме того, по его словам, уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Хлеборобное Запорожской области, Горловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новокраснянка и Сватово Луганской Народной Республики.

По данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 453 самолета, 241 вертолет, 4 956 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 615 танков и других боевых бронированных машин, 1 137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 399 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 565 единиц специальной военной автомобильной техники.