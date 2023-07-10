10 июля, 11:09,
обновлено 10 июля, 11:13
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

Противник потерял за сутки до 85 военнослужащих, отметили в ведомстве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении, противник потерял за сутки до 85 военнослужащих. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"За сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказал Конашенков.

Он также отметил, что за прошедшие сутки ВС РФ отразили на этом направлении атаки противника в районе Червоной Дибровы и Кармазиновки в Донецкой Народной Республике. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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