МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Противник потерял за сутки до 85 военнослужащих, отметили в ведомстве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении, противник потерял за сутки до 85 военнослужащих. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказал Конашенков.

Он также отметил, что за прошедшие сутки ВС РФ отразили на этом направлении атаки противника в районе Червоной Дибровы и Кармазиновки в Донецкой Народной Республике.