МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Противник потерял до 150 человек, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 150 человек. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены атаки противника в районах населенных пунктов Ровнополь Донецкой Народной Республики и Работино Запорожской области. В районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На запорожском направлении слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области", - сказал он.

По данным Конашенкова, противник потерял на указанных направлениях до 150 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-20.