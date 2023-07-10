10 июля, 11:10,
обновлено 10 июля, 11:13
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

© Минобороны России

Противник потерял до 150 человек, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 150 человек. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены атаки противника в районах населенных пунктов Ровнополь Донецкой Народной Республики и Работино Запорожской области. В районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. На запорожском направлении слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области", - сказал он.

По данным Конашенкова, противник потерял на указанных направлениях до 150 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-20. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация