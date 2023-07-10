В Ростехе рассказали об улучшении радиоэлектронного подавления беспилотников

По словам первого заместителя гендиректора госкорпорации Владимира Артякова, эта работа осуществляется совместно с Минобороны РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" совместно с Минобороны РФ совершенствует систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для более эффективного подавления атак роя беспилотных летательных аппаратов противника. О этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

"У нас очень эффективно работает система радиоэлектронной борьбы. Это то, на чем построена наша система. <…> Когда мы включаем систему РЭБ, он становится неуправляем, падает и не делает свою основную боевую задачу. И над этим мы работаем. <…> На каждое действие мы готовим свое противодействие и даже, может быть, на несколько шагов вперед", - сказал Артяков, говоря о расширении технических возможностей по отражению атак роя беспилотников.

По его оценке, эффект от этой работы уже есть: "Мы в тесном сотрудничестве с Министерством обороны, с теми специалистами, которые используют эту систему, постоянно совершенствуем наше взаимодействие и в том числе усовершенствуем нашу технику".