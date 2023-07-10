МО РФ: Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и Ближнем Востоке

Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и Ближнем Востоке - МО РФ.

Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2 029 наемников - МО РФ.

Украина в последний месяц развернула вербовку наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных США районах Сирии - МО РФ.

Больше всего иностранных наемников - более 2,6 тыс. человек - на Украину прибыло из Польши, заявили в МО РФ.

С начала СВО для участия в боевых действиях на Украину официально прибыло 11 675 иностранных наемников из 84 государств - МО РФ.

Киев использует иностранных наемников как пушечное мясо, заявили в Минобороны РФ.

На стороне Киева погибло более 4,8 тыс. наемников, в основном из США, Канады и стран Европы, еще 4,8 тыс. сбежали с территории Украины - МО РФ.

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