Минобороны поддержало идею создания методички для мобилизованных

Вопросы, предлагаемые к включению в пособие, затрагивают различные сферы деятельности

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министерство обороны России поддержало инициативу первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой ("Справедливая Россия - За правду") о создании единого методического пособия с ответами на вопросы, касающиеся частичной мобилизации, спецоперации и социального обеспечения военнослужащих.

Лантратова ранее направила письмо (документ есть в распоряжении ТАСС) на имя первого замминистра обороны Руслана Цаликова. Она отметила, что в ходе рабочих поездок ей показывали множество интернет-сайтов, групп в соцсетях и мессенджерах, публикующих заведомо ложные данные, а также искаженную информацию по этим темам. Парламентарий предложила рассмотреть возможность создания единого методического пособия для его последующей передачи семьям военнослужащих в порядке разъяснительной работы.

"Ваше обращение по созданию единого методического пособия с вопросами и ответами, касающимися тематики проведения частичной мобилизации, специальной военной операции и социального обеспечения военнослужащих и добровольцев в зоне СВО, Минобороны России рассмотрено и поддерживается", - написал в ответном письме Цаликов (документ есть в распоряжении ТАСС).

Он добавил, что вопросы, предлагаемые к включению в методическое пособие, затрагивают различные сферы деятельности, поэтому предлагается организовать его подготовку в рамках рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в СВО, и членов их семей совместно с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ.