Военная операция на Украине. Онлайн

Следователи Следственного комитета РФ расследуют очередные факты жестокого обращения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с российскими военнопленными. В СК РФ отметили, что российский доброволец, находившийся в плену у украинцев, рассказал о том, что перед приездом украинского журналиста его избивали, угрожали убить.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер дважды назвал военный конфликт на Украине стратегическим провалом Киева, но в итоге признал, что оговорился.

Основные события 11 июля - в онлайн-трансляции ТАСС.