10 июля, 21:02,
обновлено 10 июля, 21:51
Военная операция на Украине

Военная операция на Украине. Онлайн

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Следователи Следственного комитета РФ расследуют очередные факты жестокого обращения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с российскими военнопленными. В СК РФ отметили, что российский доброволец, находившийся в плену у украинцев, рассказал о том, что перед приездом украинского журналиста его избивали, угрожали убить.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер дважды назвал военный конфликт на Украине стратегическим провалом Киева, но в итоге признал, что оговорился.

Основные события 11 июля - в онлайн-трансляции ТАСС.

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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